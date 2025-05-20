Kocaeli'de Evinde Silahla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Evinde Silahla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla yaralanmış halde bulunan 32 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla yaralanmış halde bulunan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'taki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giren ekipler, D.E'yi (32) karnından silahla yaralanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D.E'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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