Kocaeli'de Evden Ziynet Eşyası Çalan İki Zanlı Tutuklandı

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İzmit ilçesinde bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan S.Ç. ve A.S. tutuklandı. Şüphelilerin büyük suç geçmişi bulunduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da İzmit'te bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ç. ve A.S, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ç'nin 110, A.S'nin ise 45 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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