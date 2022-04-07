Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi B.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
AA / Şahin Oktay - Güncel