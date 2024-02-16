Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat'ta Darıca ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.A. ve B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.