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Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin evinde ele geçirilen eşyalar sahibine teslim edildi.

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da Darıca ilçesinde bir evden 47 bin lira, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheli T.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ile iki gümüş bileklik sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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