Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da Çayırova ilçesinde bir evden 76 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.T, Z.G, Y.G. ve H.B. İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, Y.G. ve H.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük Z.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.