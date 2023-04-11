Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz 2022'de İzmit ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ş.G. olduğunu belirledi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.