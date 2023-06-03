Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak'ta bulunan 8. katlı apartmanda H.Y'ye ait dairede yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen H.Y. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.