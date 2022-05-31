Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de ev arkadaşları arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gebze ilçesinde ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Gebze ilçesinde ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ademyavuz Mahallesi 2326 Sokak'ta Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Y, bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, evin penceresinden girerek müdahalede bulunduğu yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Sezer Y'nin ev arkadaşının bulunması için çalışma başlattı.???????

AA / Esmer Geçal - Güncel

Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title