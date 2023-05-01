Kocaeli'de eski iş ortağını silahla ateş ederek yaralayan zanlı yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eski iş ortağını silahla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eski iş ortağını silahla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Osman Yılmaz Mahallesi 626 Sokak'ta, daha önce ortaklığı bulunan oto tamirhanesine gelen C.Ö. ile eski ortağı K.P. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.P, silahla ateş ederek C.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan K.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel