Kocaeli'de eski eşinin arkadaşını bıçaklayan şahıs yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan K.'yi (36) caddede aracında bıçaklayıp ağır yaralayan Burak E.'nin (34), olaydan dakikalar önce de boşandığı M.K.'yi (30) bıçakladığı ortaya çıktı. Burak E. ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Burak E., caddede duran otomobilin direksiyon koltuğundaki arkadaşı Ercan K.'yi defalarca bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Ercan K., yaklaşık 500 metre sonra otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan K.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bıçaklama anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Burak E.'nin olaydan dakikalar önce Ercan K. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği boşandığı M.K.'yi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. M.K. de hastaneye kaldırılarak tedaiye alındı.

BİR SÜRE ÖNCE ABD'DEN GELMİŞ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak E. ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı, Burak E. ile birlikte toplam 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği belirtildi.