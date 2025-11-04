Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlının Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının eski kocası tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Vahyettin P, tutuksuz tanık Mehmet Y. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Burhan Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen maktulün ağabeyi Aydoğan Yatar, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Vahyettin P, geçmiş savunmalarını yineledi. Mehmet Y. ise yardım ve yataklık yapmadığını, panikle hareket ettiğini savundu, beraatini istedi.

Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmayacaklarını belirterek, reddi hakim talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, reddi hakim talebini reddederek, sanık tarafının itiraz gerekçelerini sunmaları için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, mahkemeyi takip eden Kocaeli Kadın Platformu adına duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat Selda İlgöz, dava sürecinin takipçisi olduklarını vurgulayarak, kamuoyunu duruşma günü adliyeye gelerek destek vermeye çağırdı.

Olay

Körfez ilçesinde 22 Kasım 2023'te Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen Vahyettin P, 2 Kasım 2023'te boşandığı Ajda Yatar'ı tabancayla öldürmüştü.

Polis ekiplerince 28 Kasım 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar B.Ö. ve M.Y. için ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.