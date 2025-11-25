Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Burhan Ö. ve Mehmet Y. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı, bugünün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu hatırlatarak, dosyanın kendisini ifade ettiğini söyledi.

Önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirten müşteki avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Vahyettin P. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, eski eşiyle iyi anlaştığını ancak onun babasıyla anlaşamadığını dile getirdi.

Silahı sürekli tehdit edildiği için üzerinde taşıdığını savunan Vahyettin P, "Kimseyi öldürmek için gitmedim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Vahyettin P'ye "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıl hapis ile 1200 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Y. "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılırken, Burhan Ö'nün beraatine karar verildi.

Olay

Körfez ilçesinde 22 Kasım 2023'te Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen Vahyettin P, 2 Kasım 2023'te boşandığı Ajda Yatar'ı tabancayla öldürmüştü.

Polis ekiplerince 28 Kasım 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.