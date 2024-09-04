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Kocaeli'de Eski Eşi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'de eski eşi öldüren şüpheli, tedavisinin ardından tutuklandı. Olayda oğlu da yaralandı.

KOCAELİ'de, eski eşi Sözen Tutci'yi (55) öldüren, bu sırada evde olan oğlu V.Y. (32) ile yaşanan arbedede kendisi de tabancayla yaralanan Mustafa Yılmaz, tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, 27 Temmuz akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, kendisine kapıyı açan oğlu V.Y.'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra balkonda oturan eski eşi Sözen Tutci'ye kurşun yağdırdı. Tutci, olay yerinde hayatını kaybederken, annesini korumak isteyen V.Y., babası Mustafa Yılmaz arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla başından ve göğsünden vurulup, yaralandı. Yaralı olan V.Y. ve Mustafa Yılmaz, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaydan bir sonraki gün tedavisi tamamlanan V.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Yılmaz'ın tedavisi ise geçen hafta tamamlandı. Taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

HABER: Selda Hatun TAN/GÖLCÜK(Kocaeli)(Kocaeli),+

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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