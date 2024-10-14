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Kocaeli'de Eşini Vuran Vinç Operatörü Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Eşini Vuran Vinç Operatörü Gözaltına Alındı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, vinç operatörü Tuncay Ateş, tartıştığı eşi Semira Ateş'i tabancayla ensesinden vurdu. Ağır yaralanan Semira Ateş hastaneye kaldırılırken, Tuncay Ateş gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, vinç operatörü Tuncay Ateş (45) tartıştığı eşi Semira Ateş'i (39) ensesinden tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Semira Ateş hastanede tedaviye alındı. Şüpheli, aracıyla ambulansın arkasından giderken yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise 41 AHN 530 plakalı otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Semira Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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