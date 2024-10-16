Kocaeli'de Eşini Vuran Adam Tutuklandı, Kadın Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde pazar günü eşi Tuncay Ateş (45) tarafından tabancayla ensesinden vurulan Semira Ateş (39), 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Ekim gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki, bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

2 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. 'Kavga' ve 'Gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, bugün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.