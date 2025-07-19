Kocaeli'de Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Kadın Gözaltında

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Fatmanur O., tartıştığı eşi Şükrü O.'yu tüfekle vurarak hayatını kaybettirdi. Olayda Fatmanur O. gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Fatmanur O., tartıştığı eşi Şükrü O.'yu (29) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta 2 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Fatmanur O. ile eşi Şükrü O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatmanur O., tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şükrü O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü O.'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatmanur O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada çiftin 1 çocukları olduğu, kaldıkları evin Fatmanur O.'nun babasına ait olduğu öğrenildi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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