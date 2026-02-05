Kocaeli'de kocasını silahla öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasını silahla ateş ederek öldürmekten yargılanan sanığa, 24 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık A.D, olay günü silahı kendini öldürmek için aldığını ama çocuklarını düşününce vazgeçtiğini savundu.

Eşiyle son zamanlarda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen A.D, tartıştıkları için kardeşini arayıp kendisini ve çocuklarını almasını istediğini anlattı.

A.D, eşinin gitmesine müsaade etmeyerek, "Sizi bu evden ne polis ne de kardeşin çıkarabilir. Sizin bu evden ancak ölünüz çıkar." dediğini ileri sürdü.

Çocuklarını ve kendisini korumak için ateş ettiğini, kastının öldürmek olmadığını savunan A.D, "Affınıza sığınıyorum, adalete güveniyorum. Çocuklarımın yanında olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, cezada indirim uygulamadı.

Olay

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 29 Ocak 2025'te karısı A.D. (44) tarafından silahla vurulan E.D. (42) olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan A.D. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.