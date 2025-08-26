Kocaeli'de Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eşi Sevgül Ulutaş'ı (55) önce bıçaklayıp, ardından tabancayla vurarak öldürüp, kendisini de aynı silahla yanağından yaralayan Cengiz Ulutaş (63), tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Kadın kanlar içerisinde yığılırken, Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yanağından vurdu.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Sevgül Ulutaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası tekerlekli sandalye ve sargılı şekilde adliyeye sevk edilen Ulutaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morgundan yakınlarına teslim edilen Sevgül Ulutaş'ın cenazesi ise yarın Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.