Kocaeli'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanık Hacı P. ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen sanığın akrabaları Efkan İ, Koray İ. ve Nazlı İ. ölümünden önce Ayşe P'ye "3 harflilerin musallat olduğunu, bu yüzden hal ve tavırlarının değiştiğini" iddia ettiler.

Tanıklar Esengül P. ve Seyit Ahmet E. de çiftin evlilikleri boyunca sürekli kavga ettiklerini öne sürdü.

Sanık Hacı P. önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. İzniniz olursa Adapazarı'na gitmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Hacı P. savunmasının ardından maktulün ablalarının olduğu tarafa dönerek, "Annenizi öldürdünüz, sonra eşimi öldürdünüz." şeklinde konuştu.

Müdafi avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdığı sanığın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde 30 Mart 2022'de Ayşe P. ile tartışan kocası Hacı P, eşini bıçakla yaralamış, evden çıkarak komşularından yardım isteyen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çocuğunu alarak kaçan zanlı, 31 Mart'ta Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde saklandığı evde yakalanmış, sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.