Kocaeli'de eşini boğarak öldürmekle suçlanan sanık beraat etti

Kocaeli'de eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsindeki sanık Ömer F, müştekiler Hasbi ve Arzu Özel ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Beyzanur Özel F'nin annesi Arzu Özel, sanığın daha önce iki defa kızının boğazını sıktığını iddia ederek, üçüncüsünde evden kızının cenazesini aldığını, kendisine göre kızını sanığın öldürdüğünü söyledi.

Baba Hasbi Özel de kızının intihar etmediğini, bu olayın planlı cinayet olduğunu savundu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından son sözleri sorulan sanık Ömer F, eşiyle severek evlendiğini ve hiç şiddet uygulamadığını ileri sürdü.

Yapmadığı bir şey nedeniyle 22 aydır dört duvar arasında olduğunu dile getiren Ömer F, beraatini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından heyetin verdiği kararı açıklayan mahkeme başkanı, iki tarafın da yargılama sürecinde çok mantıklı gerekçeler sunduklarını fakat bir türlü sanığın karısını öldürdüğünden emin olamadıklarını belirterek, Ömer F'nin beraatine karar verdiklerini bildirdi.

"Kararı kabul etmiyoruz, dosyayı üst mahkemeye taşıyacağız"

Dava sonrası adliye önünde aile adına gazetecilere açıklama yapan ağabey Berkay Özel, Türkiye'de hiçbir kadının ölümünün cezasız kalmasını hak etmediğini belirterek, "Ömer F'nin kendi ağzıyla itiraf etmesini mi bekliyor hakimler, savcılar. Yeter artık kadın ölümleri cezasız kalmasın." dedi.

Beraat kararını kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Özel, "Dosyayı üst mahkemelere, ilgili yerlere taşıyacağız. Kardeşimin intikamını inşallah adalet yoluyla alacağız. Kardeşim kabrinde huzur içerisinde uyusun. Ailesi olarak her zaman onun adaletinin peşinde koşacağız." diye konuştu.

Anne Arzu Özel de "Başka annelerin yüreklerinin yanmasına müsaade etmesinler. Hiç kimse 'Ben öldürdüm.' demiyor, bir gerekçe sunuyor ama sonuçta birileri ölüyor ve aileler yanıyor. İlla kendi ailelerinden birilerini mi kaybetmeleri lazım ki benim gibi aileleri anlayabilsinler." ifadelerini kullandı.

Olay

İzmit ilçesinde 21 Mart 2021'de Ömer F, Alikahya Mahallesi'ndeki evine gittiğinde 3 ay önce evlendiği Beyzanur Özel F'yi ölü bulduğunu iddia etmiş, gözaltına alınan Ömer F. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Önceki duruşmada tahliye edilen sanığa, ev hapsi verilmişti.