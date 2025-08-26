Kocaeli'de Eşini Bıçaklayıp Vuran Adam Gözaltına Alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Sevgül Ulutaş (55), tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş (63) tarafından önce bıçaklandı, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra tabanca ile kendisini de yanağından yaralayan Cengiz Ulutaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, ardından Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yanağından vurdu.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Sevgül Ulutaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı olan Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.