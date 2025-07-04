Kocaeli'de Erken Uyarı Sistemleri Test Edildi
Kocaeli Valiliği, AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yürütülen 'İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi' kapsamında test ikazı yapılacağını duyurdu. Vatandaşların gerekli hassasiyetleri göstermeleri istendi.
Kocaeli'de, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliğinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütüldüğü belirtildi.
Proje kapsamında çalışmaların sona erdiği ve saat 15.00'da test ikazı yapılacağı bildirilen açıklamada, ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyetleri göstermeleri istendi.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel