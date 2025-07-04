Kocaeli'de Erken Uyarı Sistemi Test Edildi
Kocaeli'de AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında alarm ve anons denemesi yapıldı. Test ikazı, kentin tamamında duyulacak şekilde ayarlandı.
Kocaeli'de erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anons denemesi yapıldı.
Kentte, AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütüldü.
AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, yaptığı açıklamada, test ikazının kentin tamamında duyulacağını belirtti.
AFAD elektrik elektronik mühendisi Hüseyin Çakırca da uyarı sisteminin ülke genelindekiyle birleştirildiğini anlattı.
Kurulum çalışmaları tamamlanan sistem saat 15.00'da test edildi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel