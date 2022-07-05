Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2) - Haberler

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Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2)

Demirören Haber Ajansı - Erol Polat - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi. Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Erol POLAT/KOCAELİ,


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Hakan Özer Kocaeli Güncel Haberler

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