Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2) KİMLİĞİ BELİRLENDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi. KİMLİĞİ BELİRLENDİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi. Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Erol POLAT/KOCAELİ, Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel Hakan Özer Kocaeli Güncel Haberler

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