Kocaeli'de Epilepsi Hastalarına Destek İçin 'Mor Yürüyüş' Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde epilepsi hastalarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'mor yürüyüş' etkinliği, Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında, katılımcılar farkındalık yaratmak için sloganlar attı ve destek mesajları verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde epilepsi hastalarının sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "mor yürüyüş" etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği öncülüğünde, Dudayev Parkı'nda bir araya gelenler, "Epilepsi çalışmaya engel değildir" yazılı pankart açtı.

Daha sonra grup sloganlar eşliğinde park içindeki amfi tiyatro alanına yürüdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, burada yaptığı konuşmada, epilepsi hastalarının ve ailelerinin yanında olduklarını, bu konuda onlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan da farkındalık çalışmalarını bir yıldır sürdürdüklerini, bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceklerini kaydetti.

Dernek başkanı Ersin Başaran ise epilepsi başta olmak üzere dezavantajlı vatandaşlar için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Epilepsi hastalarının en büyük yaşadığı sorunlardan birinin işsizlik olduğunu dile getiren Başaran, sorunun çözümü için hep birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi

Ece Seçkin ile sahneye çıktı, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada

Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.