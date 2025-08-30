Kocaeli'de Epilepsi Hastalarına Destek İçin 'Mor Yürüyüş' Etkinliği Düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde epilepsi hastalarının sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "mor yürüyüş" etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği öncülüğünde, Dudayev Parkı'nda bir araya gelenler, "Epilepsi çalışmaya engel değildir" yazılı pankart açtı.

Daha sonra grup sloganlar eşliğinde park içindeki amfi tiyatro alanına yürüdü.

Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, burada yaptığı konuşmada, epilepsi hastalarının ve ailelerinin yanında olduklarını, bu konuda onlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan da farkındalık çalışmalarını bir yıldır sürdürdüklerini, bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceklerini kaydetti.

Dernek başkanı Ersin Başaran ise epilepsi başta olmak üzere dezavantajlı vatandaşlar için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Epilepsi hastalarının en büyük yaşadığı sorunlardan birinin işsizlik olduğunu dile getiren Başaran, sorunun çözümü için hep birlikte mücadele edeceklerini belirtti.