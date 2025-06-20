Kocaeli'de Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Kocaeli'de Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için hazırlanan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açtı. Merkez, bireylerin sosyal hayata katılımını artırarak eğitim ve destek imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Gonca Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'te 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alanda kurulan merkez, her yaş ve engel grubundan birey için özel planlandı.

Merkezde özel gereksinimli bireyler, yalnızca destek almakla kalmıyor, sanatla, sporla ve meslek edinimiyle hayata karışıyor.

Merkezde, meslek edinmeye yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları ve mülakat teknikleri konusunda destek sağlanıyor.

Engelsiz Diyalog Ofisi ise özel bireyler ve ailelerinin her türlü talep ve önerisini dinliyor. Geri bildirimler anında değerlendiriliyor ve hizmetlerin gelişimine yön veriyor.

Merkeze çocuklarını getiren anne babalar sosyalleşiyor, deneyimlerini paylaşıyor, birbirlerine umut oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelsiz yaşam merkezinin hayatın çeşitli alanlarına açılan kapılar inşa ettiğini belirterek, "Bir kapıdan giriyorsunuz, markette alışveriş yapmayı öğrenen çocukla tanışıyorsunuz. Bir başka kapıdan girince kahvesini kendi yapabilen gencin baristalığa adım attığını görüyorsunuz. Spor, sanat, müzik, edebiyat. Her birey 'Ben de varım' diyor. Burası rehabilitasyon merkezi değil, burası hayata umutla tutunma alanı. Burası gonca bahçesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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