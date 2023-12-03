Kocaeli'de Engelli Bireylere Deprem Eğitimi Veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında engelli bireyler, deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Proje ile engel gruplarının depreme karşı bilinçlendirilmesi ve zararların azaltılması hedefleniyor.

Kocaeli'de hayata geçirilen proje kapsamında teorik ve pratik eğitimlere katılan farklı engel gruplarındaki bireyler, olası afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin eğitimlerle bilinçlenerek olası depremlere hazır hale gelmesi için yaklaşık 10 yıl önce proje başlattı.

Belirli zaman aralıklarında uygulanan proje kapsamında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde engelli bireylere deprem öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Tüm engel gruplarının depreme karşı bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan projeyle olası bir depremde zararların azaltılması hedefleniyor.

"Çok olumlu dönüşler alıyoruz"

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, AA muhabirine, deprem farkındalığı oluşturmak için 2011 yılından bu yana eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Toplumun her kesiminden yılda yaklaşık 10 bin kişiye deprem eğitimi verildiğini aktaran Yaltırak, her kesime ulaşmak için birçok kurumla işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Yaltırak, merkezde haftanın 4 günü eğitimlerin düzenlendiğini belirterek, şu ana kadar 105 binden fazla kişinin eğitimlerden yararlandığını bildirdi.

Engelli bireylere yönelik eğitimleri önemsediklerini vurgulayan Yaltırak, şöyle konuştu:

"1999 depremini, 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu bilinci diri tutmamız gerekiyor. Özellikle özel gereksinimli bireyler kendileriyle ilgili bir çalışma yapıldığında mutlu oluyorlar. Hepimiz engelli adayıyız. Afet sırasında sağlam insanlar bile büyük zorluklar yaşıyor. Engel durumlarına göre ailelere de eğitimler veriliyor. Bir bedensel engellinin, görme engellinin, işitme engellinin, fiziksel engeli olup hiç hareket edemeyenin, sandalyeye bağımlı olanın ne yapması gerektiği, nasıl bir tedbir alınması gerektiğiyle alakalı bilgilendirmeler yapılıyor. Bu noktada kimsenin aklına gelmeyen, basit şeyler onların zihinlerine oturtulduğu için çok faydalı oluyor. Basit şeyler hayat kurtarır. Çok olumlu dönüşler alıyoruz."

"Her engel grubunun farklı farklı hassasiyetleri var"

Eğitmen Musa Zengince de deprem konusunda toplumun her kesiminin bilgi sahibi olmasının, hayati önem taşıdığını söyledi.

Engelli çocukların ailelerine de deprem eğitimi verdiklerini anlatan Zengince, "Her engel grubunun farklı hassasiyetleri var. Bu konuyla ilgili uzmanlarla çalışıyoruz. Uzmanların bizi yönlendirmesiyle o kişilere depremi nasıl anlatırız çalışmaları yapıyoruz. Örneğin hafif zihinsel engelli kişilere, onların anlayacağı basit dil, basit renkleri kullanarak görseller hazırlayarak, sosyolog, psikologlarla bu eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zengince, eğitimde özellikle işitme engellilere olası bir depremde nasıl iletişim kurabilecekleri ve deprem çantasında ek olarak neler bulundurmaları gerektiğini anlattıklarını belirtti.

Deprem farkındalık eğitimlerinin önemine işaret eden Zengince, "Özel gereksinimli bireyler, hem afet, deprem konusunda bilgileniyorlar hem de bu tarz bir organizasyonda yer aldıkları için mutlu oluyorlar. Bunları daha iyi uyguluyorlar, farkında oluyorlar. Çok basit önlemlerle bu sorunu halledebileceklerine inanıyorlar. Hem teknik hem de psikolojik olarak depremden korunuyorlar. Psikolojik olarak bunun kolay atlatılabileceğine inanıyorlar." dedi.

"Eğitimin bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum"

Eğitime katılan işitme engelli 35 yaşındaki Merve Karatekin ise Marmara Depremi'ni yaşadığını belirterek, zor bir süreç geçirdiklerini, o zamanlar deprem konusunda bilinçli olmadıklarını ifade etti.

İşitme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara değinen Karatekin, "Deprem anında biz nasıl haberleşeceğiz, nasıl iletişime geçeceğiz? En büyük problemimiz bu. Eğitimin bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İşitme engellilere, bu eğitimlere gelmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

İşitme engelli 61 yaşındaki Zehra Soydan da Marmara Depremi'ne Karamürsel ilçesinde uykuda yakalandığını kaydederek, "O anın farkına varmadım bile. İşitme engelliler için bu eğitimler çok önemli. İnşallah hazırlık yapacağız. Şimdi öğrendik, bilinçlendik. Özellikle eşyalarımızı sabitleyeceğiz." ifadelerini kullandı.