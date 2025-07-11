Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü Önünde Silahlı Kavga: İki Yaralı

Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü Önünde Silahlı Kavga: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'de Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Ö.E. ve F.E. yaralandı. Şüpheli yakalanırken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde aralarında kavga çıkan iki grup ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında saat 22.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir kez daha kavga çıktı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Ö.E. ve F.E. yaralandı. Silah sesleri üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan yakalandı. Yaralanan 2 kişi ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.