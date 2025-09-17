Haberler

Kocaeli'de Elektrik Tellerine Temas Eden Kamyon Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde damperi elektrik tellerine temas eden kamyonun sürücüsü Kaan B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, damperi elektrik tellerine temas eden kamyonun sürücüsü Kaan B., akıma kapılıp ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki dolum tesisleri yakınında meydana geldi. 35 KB 1202 plakalı kamyonun sürücüsü Kaan B., aracının damperini açtığı sırada, üstünde bulunan elektrik tellerini ise fark etmedi. Damperin tellere temasıyla kıvılcımlar çıktı. Kamyon sürücüsü, elektrik akımı nedeniyle ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiyecilerin araçtan çıkardığı sürücü Kaan B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
