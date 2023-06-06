Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı.

Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi'nde ilerleyen N.K. idaresindeki 41 J 4258 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otobüsteki A.C. ile A.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title