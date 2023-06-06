Kocaeli'de elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik direğine çarpan halk otobüsündeki 2 yolcu yaralandı.
Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi'nde ilerleyen N.K. idaresindeki 41 J 4258 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada otobüsteki A.C. ile A.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel