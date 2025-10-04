Haberler

Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi Y.T., ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi Y.T., ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Trafoda bakım yapan işçi Y.T., elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.