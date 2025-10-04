Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
İzmit ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi Y.T., ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi Y.T., ağır yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Trafoda bakım yapan işçi Y.T., elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel