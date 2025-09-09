Kocaeli'de El Yapımı Patlayıcı Saldırısında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

1) KOCAELİ'DE EL YAPIMI PATLAYICILI SALDIRIDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın önüne el yapımı patlayıcının atıldığı, 1 iş yeri ve 5 aracın zarar gördüğü olaya ilişkin suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişi, elindeki el yapımı patlayıcıyı bir binanın önüne attı. Patlayıcının patlamasıyla 1 iş yerinin camları kırıldı, 5 araçta da hasar oluştu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 120 farklı güvenlik kamerası kaydından inceleme yapan ekipler, saldırının, 'Ercan Yılmaz' isimli suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 1 el bombası ele geçirilen şüphelinin, ikinci eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelinin saklanmasına yardım eden 6 kişi de yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca, saldırıda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.Soruşturmayı sürdüren ekipler, örgütün azmettiricisi ve iş birlikçisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi Ordu'da, 1 şüpheliyi ise Kocaeli'de yakaladı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli de Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.