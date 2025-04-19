Kocaeli'de El Freni Boşalan Midibüs Apartmana Düştü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde el freni boşalan park halindeki midibüsün apartman girişine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Emek Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. El freni boşalan 34 LEU 246 plakalı park halindeki midibüs, yaklaşık 3 metre yükseklikten aynı sokakta bulunan bir apartmanın girişine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından midibüs, vinç ile kaldırıldı. Bina duvarı ile korkuluklarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),