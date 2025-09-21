Haberler

Kocaeli'de Eğlence Mekanlarına GBT Kontrolü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 478 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetimde aranan şahsa rastlanmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 478 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya 20 ekip katıldı.

Denetimlerde 478 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 28 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde aranan şahsa rastlanılmadı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi

'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor

Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.