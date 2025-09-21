Kocaeli'de Eğlence Mekanlarına GBT Kontrolü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 478 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetimde aranan şahsa rastlanmadı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 478 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya 20 ekip katıldı.
Denetimlerde 478 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 28 araç kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde aranan şahsa rastlanılmadı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel