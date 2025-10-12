Kocaeli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Afgan Yakalandı, 3 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik operasyonda 6 Afganistan uyruklu yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sınır illerinden kaçak yollarla yurda giren bazı Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin Kocaeli'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda, 11 Ekim'de Düzce'de tespit edilen organize hareketliliğe yönelik operasyonda, durdurulan 2 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.A.D. ve İ.Ş. gözaltına alındı.
Göçmenlerin Sakarya'ya taşınmasında kullanıldığı belirlenen bir tır da Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tespit edildi. Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından organizatörlük suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.