Haberler

Kocaeli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Afgan Yakalandı, 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik operasyonda 6 Afganistan uyruklu yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sınır illerinden kaçak yollarla yurda giren bazı Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin Kocaeli'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda, 11 Ekim'de Düzce'de tespit edilen organize hareketliliğe yönelik operasyonda, durdurulan 2 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.A.D. ve İ.Ş. gözaltına alındı.

Göçmenlerin Sakarya'ya taşınmasında kullanıldığı belirlenen bir tır da Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tespit edildi. Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından organizatörlük suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.