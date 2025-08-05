Kocaeli'de Düzensiz Göçle Mücadele: 416 Göçmen Sınır Dışı Edildi

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, düzenlenen güvenlik toplantısında, temmuz ayında 416 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve çeşitli suçlara yönelik başarılı operasyonlar yapıldığını açıkladı. Emniyet ve jandarma ekipleri, terörle mücadele kapsamında 12 kişiyi gözaltına alırken, düzensiz göçle mücadele çalışmaları da artarak devam ediyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte geçen ay 416 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

Valilik'te düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadeleyle ilgili konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Aktaş, temmuz ayında emniyet ve jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 12 kişinin gözaltına alındığını, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre azalış olduğunu belirtti.

Aranan kişilere ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları aktaran Aktaş, "Temmuz ayında bir kısmı 5-10 yıl arası aranan biri de 10 yılın üzerinde hapis cezası olan 384 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce adli mercilere ve infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz değişik ebatlarda 150 silah ele geçirmiş, 201 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Kaçakçılık olaylarında da çeşitli miktar ve ebatlarda makaron (filtreli sigara kağıdı), tütün, sigara, elektronik sigara, cep telefonu ve tarihi eser, sikke ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 2 kişi tutuklanmış, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, düzensiz göçle mücadelenin artarak sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde 329'u İl Emniyet Müdürlüğümüz, 93'ü İl Jandarma Komutanlığımız tarafından olmak üzere 422 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Yine bu dönemde ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda 6 kişinin tutuklanması sağlanmış, 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış, 2 araca da el konulmuştur. Temmuz ayında İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün koordinesinde, kolluk kuvvetlerimizin nezaretinde 416 kişinin sınır dışı edilmesi sağlanmıştır."

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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