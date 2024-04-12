Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonlarında gözaltına alınan, elebaşının da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup 4'ü yabancı uyruklu 13 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Operasyonlarda, 579 kilo 300 gram likit kokain, 7 kilo 790 gram preslenmiş kokain, 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş kokain, 625 gram kokain, 827 kilo 500 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, kokainin preslemesinde kullanılan 8 baskı kalıbı, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirilmişti.