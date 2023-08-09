Kocaeli'de durdurulan tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda durdurulan bir tırda 8,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.