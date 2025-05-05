Kocaeli'de Durdurulan Tırda 397 Bin Sentetik Ecza Hap ve 7 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kocaeli'de Durdurulan Tırda 397 Bin Sentetik Ecza Hap ve 7 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırda narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

Tırın dorsesinde 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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