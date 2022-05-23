Kocaeli'de durdurulan kamyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de durdurulan kamyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de durdurulan kamyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, kamyon sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, bir kamyonda 35 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi, sürücü İ.A. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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