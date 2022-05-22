Kocaeli'de durdurulan kamyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de durdurulan kamyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de durdurulan kamyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası kesiminde trafik kontrolü için durdurulan kamyonda 5'i çocuk 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası kesiminde trafik kontrolü için durdurulan kamyonda 5'i çocuk 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında Jandarma Trafik Timlerince yapılan kontrol esnasında, gerekli sürücü belgesi olmayan İ.A'nın (39) kullandığı kapalı kasa kamyon, Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Aracın arka kapısı açıldığında kasa içine saklanan gruptakilerden bazıları kaçmaya çalıştı.

Polis ve jandarma ekiplerince yakalanan 5'i çocuk 27 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Jandarma, Dilovası, Marmara, Kocaeli, Güncel, Haberler

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