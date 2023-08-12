Kocaeli'de düğün konvoyundaki magandalar trafiği tehlikeye attı
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Kocaeli'de düğün konvoyunda seyreden trafik magandaları, halk otobüsünün önünü keserek yolu trafiğe kapattı ve drift yaparak tehlike yarattı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Kocaeli'de düğün konvoyundaki magandalarından biri halk otobüsünün önünü keserek yolu trafiğe kapattı, diğeri ise drift yaptı. O anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, Körfez ilçesi İlimtepe Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyreden iki trafik magandasından biri halk otobüsünün önünü keserek, yolu trafiğe kapattı. Diğeri ise konvoyun önünde drift yaptı. Lastik yakarak etrafında dönen otomobil sürücüsü hem trafiği hem de insanları tehlikeye attı. O esnada yoldan geçen bir ambulans ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün önünden ayrılan otomobil de drift attıktan sonra trafik magandaları yoluna devam etti.
Kazaya davetiye çıkaran o anlar kamerada
Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin halk otobüsünün önünü kestiği diğer otomobilin ise konvoy önünde drift yaptığı görüldü. - KOCAELİ