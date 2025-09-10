Haberler

Kocaeli'de Drift Yapan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

İzmit ilçesinde drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza ve Salkım Söğüt caddeleri kavşağında drift yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucu, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca drift atmaktan 55 bin 659 lira cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
