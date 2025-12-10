Kocaeli'de ATV ile drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira ceza verildi

Kocaeli'de ATV ile drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük'te bir sürücünün ATV ile drift yaptığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çalışmalarda trafik güvenliğini tehlikeye atan R.Y. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı.

Tescilsiz olduğu tespit edilen ATV ise bağlandı.