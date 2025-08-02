Kocaeli'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin (36) kentte olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel