Kocaeli'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C., düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin (36) kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Amedspor yolcusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı! Şiddetli patlama kamerada

Putin'i küplere bindiren saldırı! Kritik tesis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.