Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda Ş.S. ve F.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.