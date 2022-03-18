Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda Ş.S. ve F.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Dolandırıcılık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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