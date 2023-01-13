Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinde değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanlarıyla vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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