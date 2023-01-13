Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinde değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanlarıyla vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel