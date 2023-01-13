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Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitelerinde değerinden düşük fiyatlara cep telefonu ilanlarıyla vatandaşların dolandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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