Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 24 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve çok sayıda kişi mağdur oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek kişilerin "oltalama" yöntemiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda aranan 26 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İncelemelerde, çok sayıda kişinin site üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 27 telefon ile sim kartı, 9 bilgisayar ve yaklaşık 350 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
