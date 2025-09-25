Kocaeli'de Dolandırıcılık Davasında Cezalar Verildi

Kocaeli'de kar payı karşılığı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 4'üne 80'er yıl hapis cezası verildi, 4 sanık beraat etti.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, bazı mağdurlar ile müşteki avukatları katıldı.

Söz verilen mağdur C.K, davanın 11 yıldır devam ettiğini ve adalete güvenlerinin tam olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.T, T.T, Y.H. ve C.A'ya, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 80 mağdura karşı birer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.U, P.T, T.T. ve M.Z'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, T.T'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatine hükmetti.

Öte yandan, tüm sanıklar "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca, 2014 yılında döviz bürosu ve kuyumcuya "kar payı karşılığı" yatırım yapan 300 kişinin şikayeti üzerine şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmış, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan C.A, Y.H, C.T. ve T.T. hakkında 5 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz için üst mahkemeye gönderilen dosyanın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.

Yeniden görülen davada iddia makamı, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 4 sanığın 80 kez ayrı ayrı cezalandırılmasını, 8 sanığın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan, E.U, P.T, T.T, ve M.Z'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, T.T'nin ise "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini talep etmişti.